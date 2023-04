Églises et organisation philosophiques dans l’Union européenne Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: île de France

L’article 17 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne institue un dialogue régulier entre les autorités de l’Union, les organisations religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles. L’article 17 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne institue un dialogue régulier entre les autorités de l’Union, les organisations religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles. Pourquoi ce dialogue ? Quelles en sont les pratiques au quotidien ? Quels en sont les enjeux pour les citoyens de l’Union européenne comme pour ceux des États membres ? Animateur : Jean-Claude BOUAL Evénement en partenariat avec l’association EGALE, dans le cadre de la Journée de l’Europe. Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/eglises-et-organisation-philosophiques-dans-lunion-europeenne 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/event-details/eglises-et-organisation-philosophiques-dans-lunion-europeenne/form

