Pour Pierres en Lumières 2022, les associations de sauvegarde du patrimoine de Grandouet (commune de Cambremer) et Repentigny s’associent pour vous proposer une soirée exceptionnelle riche en découvertes. Premier rendez vous à l’église St Martin de Repentigny qui sera, pour l’occasion, parée de mille feux. L’ histoire du plus vieux retable du pays d’auge et son ancien cimetière n’auront plus de secret pour vous ! A 22 h 15 départ pour l’église St Germain-St Sébastien de Grandouet illuminée pour l’occasion. 22 h 30 : concert de musique arménienne suivi d’une visite de l’église et de ses vêtements sacerdotaux. A 23 h 30, nous terminerons la soirée aux caves du Manoir de Grandouet où nous partagerons un verre de l’amitié. Une animation de bolas enflammées et multicolores ainsi qu’un lâcher de lanternes vous seront proposés autour d’un feu de joie.

Gratuit pour tous

Eglise 14126,CAMBREMER



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T23:00:00 2022-05-21T01:30:00