XXIIIème Jour de la musique en Vallée de Gavaudun Eglises de Saint-Avit et Laurenque Gavaudun, 5 juin 2024, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

Chaque année, Connaissance des Jeunes Interprètes convie le public à une « folle journée » et propose une autre façon de découvrir la musique et les musiciens ! Des concerts vous seront proposés dans le cadre somptueux de la vallée de Gavaudun..

2024-06-05 fin : 2024-06-05 . .

Eglises de Saint-Avit et Laurenque Laurenque

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every year, Connaissance des Jeunes Interprètes invites the public to a « crazy day » and offers a different way of discovering music and musicians! Concerts are offered in the sumptuous setting of the Gavaudun valley.

Cada año, Connaissance des Jeunes Interprètes invita al público a una « jornada loca » y ofrece una forma diferente de descubrir la música y los músicos Los conciertos se celebrarán en el suntuoso marco del valle de Gavaudun.

Jedes Jahr lädt Connaissance des Jeunes Interprètes das Publikum zu einem « verrückten Tag » ein und bietet eine andere Art, Musik und Musiker zu entdecken! Die Konzerte werden Ihnen in der prächtigen Umgebung des Tals von Gavaudun angeboten.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Bastides