Projection plein air : Les folies fermières I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Samedi 22 juillet, 22h00 Église – Wy dit Joli Village Entrée libre

Le Vexin fait son cinéma à Wy dit Joli Village ! Projection à 22h30 du film « Les folies fermières » de Jean-Pierre Améris, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Bérengère Krief, Guy Marchand, Moussa Maaskri.

22h30 : Projection du film

Comédie – 2022 – Durée : 1h49

Synopsis : David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme.

Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher !

Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Église – Wy dit Joli Village 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France https://wy-dit-joli-village.fr/notre-village/patrimoine/leglise/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T22:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

©apollofilms