Concert de Noël par la Chorale de Villers-Bocage Eglise Villers-Bocage, 17 décembre 2023 15:30, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Venez assister au concert de Noël proposé par la chorale de Villers-Bocage..

2023-12-17 15:30:00 fin : 2023-12-17 17:30:00. .

Eglise

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



Come and enjoy a Christmas concert by the Villers-Bocage choir.

Venga a disfrutar del concierto de Navidad del coro de Villers-Bocage.

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert, das vom Chor von Villers-Bocage angeboten wird.

