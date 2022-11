Concert Ardalh église, village, Sauveterre (32)

avec Ardalh église, village, Sauveterre (32) église, village, 32220 Sauveterre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39615 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] POLYPHONIES de BEARN GASCOGNE et OCCITANIE Avec la souplesse que permet un petit chœur, qui plus est, mixte, Ardalh s’est créé une identité. Cette identité est une couleur de voix, c’est le choix du chant polyphonique qui a fait naître des voix originales, créatives, aux couleurs différentes, aux accents empruntés à notre imaginaire,nourries de notre histoire personnelle et loin des sentiers battus… Ardalh ne renie pas la tradition. Dans la chanson, elle a subi les évolutions de l’Histoire, évolutions que les gens oublient… Ardalh participe à cette évolution lente qui rend la tradition si vivante. Ainsi, ce groupe permet de réconcilier avec elle ces publics en attente d’une énergie, d’une ouverture dans le respect des valeurs qui ont permis de connaître ces témoignages du passé. Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié. source : événement Concert Ardalh publié sur AgendaTrad

