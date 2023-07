Festival des Petites Eglises de Montagne – Bourisp Eglise Vignec, 8 août 2023, Vignec.

Vignec,Hautes-Pyrénées

Ensemble I’SENTIERI – (le chanteur: Johann Genin-Brandt et un trio de brillants multi-instrumentistes venus des Alpes et d’Italie).

Odyssée : de l’île de beauté à la Grèce, de l’Italie au Moyen-Orient ((mélodies traditionnelles de Corse, Roumanie, Grèce, Italie, Arménie, Turquie…).

2023-08-08 20:30:00 fin : 2023-08-08 . .

Eglise VIGNEC

Vignec 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ensemble I?SENTIERI ? (singer Johann Genin-Brandt and a trio of brilliant multi-instrumentalists from the Alps and Italy).

Odyssey: from the Isle of Beauty to Greece, from Italy to the Middle East ((traditional melodies from Corsica, Romania, Greece, Italy, Armenia, Turkey…)

Ensemble I’SENTIERI (cantante Johann Genin-Brandt y un trío de brillantes multi-instrumentistas de los Alpes e Italia).

Odisea: de Córcega a Grecia, de Italia a Oriente Próximo (melodías tradicionales de Córcega, Rumanía, Grecia, Italia, Armenia, Turquía…)

Ensemble I?SENTIERI? (Sänger: Johann Genin-Brandt und ein Trio brillanter Multi-Instrumentalisten aus den Alpen und Italien).

Odyssee: von der Insel der Schönheit nach Griechenland, von Italien in den Nahen Osten (traditionelle Melodien aus Korsika, Rumänien, Griechenland, Italien, Armenien, der Türkei…)

