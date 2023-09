Sortie attelage : Raconte-moi le D-Day à Omaha au rythme des chevaux Eglise Vierville-sur-Mer, 26 octobre 2023, Vierville-sur-Mer.

Vierville-sur-Mer,Calvados

Au départ du Manoir du Vaumicel, découverte de l’histoire du lieu et retour sur la vie à Omaha du début du 20ème jusqu’au débarquement alliés le 6 juin 1944.

Tarifs : 20€/adulte ; 15€/enfant de 4 à 12 ans ; 60€/forfait famille.

Réservation obligatoire.

Inscription obligatoire..

2023-10-26 09:30:00 fin : 2023-10-26 11:30:00. .

Eglise Le Château

Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



Departing from the Manoir du Vaumicel, discover the history of the site and look back on life in Omaha from the early 20th century until the Allied landings on June 6, 1944.

Prices: 20/adult; 15/children aged 4 to 12; 60/family package.

Reservations required.

Registration required.

Partiendo del Manoir du Vaumicel, descubra la historia del lugar y rememore la vida en Omaha desde principios del siglo XX hasta el desembarco de los Aliados el 6 de junio de 1944.

Precios: 20 por adulto; 15 por niño de 4 a 12 años; 60 por familia.

Imprescindible reservar.

Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie vom Manoir du Vaumicel aus die Geschichte des Ortes und das Leben in Omaha von Anfang des 20. Jahrhunderts bis zur Landung der Alliierten am 6. Juni 1944.

Preise: 20/Erwachsener; 15/Kind von 4 bis 12 Jahren; 60/Familienpauschale.

Reservierung erforderlich.

Anmeldung erforderlich.

