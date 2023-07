Ouverture de l’église de Vielle-Louron Eglise Vielle-Louron, 20 juillet 2023, Vielle-Louron.

Vielle-Louron,Hautes-Pyrénées

Cet édifice classé Monument Historique est très caractéristique des églises romanes des vallées d’Aure et du Louron. A l’intérieur, la voûte, le chœur et l’absidiole sont ornés de remarquables peintures murales du XVIe siècle principalement..

2023-07-20 13:30:00 fin : 2023-07-20 15:30:00. EUR.

Eglise VIELLE-LOURON

Vielle-Louron 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



This listed building is very characteristic of the Romanesque churches of the Aure and Louron valleys. Inside, the vault, the choir and the absidiole are decorated with remarkable wall paintings, mainly from the 16th century.

Este edificio protegido es muy característico de las iglesias románicas de los valles de Aure y Louron. En el interior, la bóveda, el coro y los absidios están decorados con notables pinturas murales, principalmente del siglo XVI.

Dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist sehr charakteristisch für die romanischen Kirchen der Täler von Aure und Louron. Im Inneren sind das Gewölbe, der Chor und die Apsis mit bemerkenswerten Wandmalereien vor allem aus dem 16.

