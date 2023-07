Ouverture de l’église de Vielle-Aure Eglise Vielle-Aure, 31 août 2023, Vielle-Aure.

Vielle-Aure,Hautes-Pyrénées

Classé Monument Historique, cet édifice, halte des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, présente une architecture romane très caractéristique..

2023-08-31 14:00:00 fin : 2023-08-31 16:00:00. EUR.

Eglise VIELLE-AURE

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Classified as a historical monument, this building, a stopover for pilgrims on their way to Santiago de Compostela, has a very characteristic Romanesque architecture.

Catalogado como Monumento Histórico, este edificio, parada de peregrinos en su camino a Santiago de Compostela, presenta una arquitectura románica muy característica.

Dieses Gebäude, das als historisches Monument klassifiziert ist, ist ein Zwischenstopp der Pilger von Santiago de Compostela und weist eine sehr charakteristische romanische Architektur auf.

