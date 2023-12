CONCERT PLANCH’TEMPO EGLISE Vieillevigne, 4 décembre 2023, Vieillevigne.

Vieillevigne,Loire-Atlantique

Sous la direction de Alain de Bourmaud la chorale va vous mettre l’esprit en fête en l’église de Vieillevigne le dimanche 10 décembre à partir de 15h00..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

EGLISE

Vieillevigne 44116 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Under the direction of Alain de Bourmaud, the choir will put you in a festive mood in Vieillevigne church on Sunday December 10, starting at 3pm.

Bajo la dirección de Alain de Bourmaud, el coro celebrará en la iglesia de Vieillevigne el domingo 10 de diciembre a partir de las 15.00 horas.

Unter der Leitung von Alain de Bourmaud wird der Chor am Sonntag, den 10. Dezember ab 15 Uhr in der Kirche von Vieillevigne für festliche Stimmung sorgen.

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire