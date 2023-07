Exposition de céramiques Eglise Vidaillat, 8 août 2023, Vidaillat.

Vidaillat,Creuse

Exposition de céramiques animalières naïves et originales de Denise IBBS, « The Happy Potter », pour décorer le jardin

Gratuit..

2023-08-08 fin : 2023-08-10 17:00:00. .

Eglise

Vidaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of original, naive animal ceramics by Denise IBBS, « The Happy Potter », to decorate the garden

Free admission.

Exposición de cerámicas ingenuas y originales de animales de Denise IBBS, « The Happy Potter », para decorar el jardín

Entrada gratuita.

Ausstellung naiver und origineller Tierkeramiken von Denise IBBS, « The Happy Potter », zur Dekoration des Gartens

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Creuse Sud Ouest