Anna BOULIC Blues Australien sur 44 cordes Eglise Veix, 3 décembre 2023, Veix.

Veix,Corrèze

A partir de 16h dégustation de thé avec la Tasse Enchantée, suivi à 17h d’un concert d’Anna Boulic, la soirée s’achèvera par un apéro, vin avec la Cuisine Saisonnière.

Anna Boulic est une harpiste australienne, artiste respectée et reconnue pour ses performances vocales, Anna a remporté plusieurs prix et travaillé dans différents pays autour du monde. Sous la signature Dirty Harp Blues, elle a développé un style musical saisissant; énergique, affirmé et incarné, reflet de son audace poétique.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Eglise

Veix 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 4pm, tea tasting with La Tasse Enchantée, followed at 5pm by a concert by Anna Boulic, the evening concludes with an aperitif and wine with La Cuisine Saisonnière.

Anna Boulic is an Australian harpist, a respected artist renowned for her vocal performances, Anna has won several awards and worked in different countries around the world. Under the signature Dirty Harp Blues, she has developed a striking musical style; energetic, assertive and embodied, reflecting her poetic audacity.

A partir de las 16.00 h, degustación de té con La Tasse Enchantée, seguida a las 17.00 h de un concierto de Anna Boulic. La velada concluirá con un aperitivo y un vino con La Cuisine Saisonnière.

Anna Boulic es una arpista australiana, artista respetada y reconocida por sus interpretaciones vocales. Anna ha ganado varios premios y ha trabajado en varios países del mundo. Bajo el sello Dirty Harp Blues, ha desarrollado un estilo musical impactante; enérgico, asertivo y encarnado, reflejo de su audacia poética.

Ab 16 Uhr Teeverkostung mit La Tasse Enchantée, um 17 Uhr folgt ein Konzert von Anna Boulic, der Abend wird mit einem Aperitif, Wein mit La Cuisine Saisonnière abgerundet.

Anna Boulic ist eine australische Harfenistin, eine angesehene Künstlerin, die für ihre gesanglichen Leistungen bekannt ist. Anna hat mehrere Preise gewonnen und in verschiedenen Ländern rund um die Welt gearbeitet. Unter dem Namen Dirty Harp Blues hat sie einen auffallenden Musikstil entwickelt, der energisch, selbstbewusst und verkörpert ist und ihre poetische Kühnheit widerspiegelt.

