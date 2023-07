Celle qui donne Eglise Valojoulx, 21 juillet 2023, Valojoulx.

Valojoulx,Dordogne

Réflexion poétique sur le oui et le non.

Trois imaginaires, deux terres et un jardin, pour dire le féminin.

Avec pour fil l’histoire de Desdémone et d’Othello, et la Méditerranée qui les sépare ou les relie, pour questionner nos attachements, nos liens, et les façons dont nos non et nos oui portent violences ou vie.

Un récit à voix nue, convoquant l’animal maternel, vierge, prostituée, personne, retraçant les empreintes de ces archétypes sur nos quotidiens, revisitant les clichés qui nous font cortège sur des thèmes aussi archaïques que contemporains..

A poetic reflection on yes and no.

Three imaginary worlds, two lands and a garden, to express the feminine.

Using the story of Desdemona and Othello, and the Mediterranean that separates or connects them, to question our attachments, our bonds, and the ways in which our no’s and yes’s carry violence or life.

A narrative in bare voice, summoning the maternal animal, virgin, prostitute, person, tracing the imprints of these archetypes on our daily lives, revisiting the clichés that surround us on themes as archaic as they are contemporary.

Una reflexión poética sobre el sí y el no.

Tres mundos imaginarios, dos tierras y un jardín, para expresar lo femenino.

Utilizando la historia de Desdémona y Otelo, y el Mediterráneo que los separa o los une, para cuestionar nuestros apegos, nuestros vínculos, y las formas en que nuestros noes y nuestros síes conllevan violencia o vida.

Es una historia contada con voz desnuda, convocando al animal maternal, a la virgen, a la prostituta, a la persona, rastreando las huellas de estos arquetipos en nuestra vida cotidiana, revisando los clichés que nos rodean sobre temas tan arcaicos como contemporáneos.

Poetische Reflexion über das Ja und das Nein.

Drei Imaginationen, zwei Länder und ein Garten, um das Weibliche zu erzählen.

Mit der Geschichte von Desdemona und Othello und dem Mittelmeer, das sie trennt oder verbindet, als Faden, um unsere Bindungen und Verbindungen zu hinterfragen und die Art und Weise, wie unser Nein und unser Ja Gewalt oder Leben mit sich bringen.

Eine Erzählung mit nackter Stimme, die das mütterliche Tier, die Jungfrau, die Prostituierte, den Menschen heraufbeschwört, die Spuren dieser Archetypen in unserem Alltag nachzeichnet und die Klischees, die uns zu so archaischen wie zeitgenössischen Themen begleiten, neu beleuchtet.

