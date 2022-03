Eglise – Ucel (07) 07200 Ucel église Ucel Catégories d’évènement: Ardèche

### Avec saint Pierre-aux-liens, ### le patron de notre église dénouer les liens en vue de la paix par le chant, la prière, la réflexion, le jeu.

Entrée libre

Dénouer les liens : réflexion, chants , jeux, prière autour de la paix 07200 Ucel église 9 route de l’Eglise Ucel Ardèche

2022-06-29T20:00:00 2022-06-29T23:00:00

