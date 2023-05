Sortie chauves-souris avec la LPO dans le village de Peyre Eglise Troglodytique de Peyre, 28 juillet 2023, Comprégnac.

Comprégnac,Aveyron

Venez découvrir à travers une sortie nocturne le monde fascinant des chauves-souris..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Eglise Troglodytique de Peyre

Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie



Come and discover the fascinating world of bats through a night outing.

Venga a descubrir el fascinante mundo de los murciélagos durante una salida nocturna.

Entdecken Sie bei einem nächtlichen Ausflug die faszinierende Welt der Fledermäuse.

Mise à jour le 2023-05-19 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU