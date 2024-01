FABRICE EULRY – EMILIE HEDOU EGLISE Trivy, vendredi 26 avril 2024.

quelle énergie dans ce duo EMILIE HEDOU la chanteuse qu’on s’arrache FABRIE EULRY le pianiste Superphénix sans salle de contrôle… . le CHOPIN du boogie DU BOGGIE EMILI HEDOU passionnée de la musique noire américaine, ; marquée par la soul, le jazz et le blues… une voix puissante , expressive… qui déchireavec FABRIE EULRY. l’alchimie opère … énorme complicité et bonne humeur au programme sûrement , des compositions de blues et de soul, de leurs idoles NINA SIMONE, JANIS JOPLIN… ARETHA FRANKLIN.. CHUCK BERRY

Tarif : 20.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:45

EGLISE LE BOURG 71520 Trivy 71