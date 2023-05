Kantaliso Eglise, Treilles-en-Gâtinais (45), 6 mai 2023, .

Trois musiciens d’horizons différents mais d’une même origine – réelle ou rêvée – réinventent la tradition chantée italienne. Suivant les traces des grands interprètes qui ont su s’approprier la tradition et la réinventer à travers leur vie, les chants de Kantaliso partagent amour et passion avec le public. La rencontre entre Guillaume Fontanarosa, violoniste d’origine classique, Samuel Zucca, accordéoniste parisien aux accents de guinguette et la voix puissante et authentique de la chanteu**se italienne Margherita Trefoloni invite à un voyage musical vivifiant.

source : événement Kantaliso publié sur AgendaTrad

Eglise, Treilles-en-Gâtinais (45) 10, Rue du Bourg Eglise, 45490 Treilles-en-Gâtinais, France

2023-05-06T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T22:00:00+02:00

