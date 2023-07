Festiv’CornemuseS Eglise Tosse, 27 juillet 2023, Tosse.

Tosse,Landes

Tai Cosi, 4 chanteuses qui proposent des chants pyrénéens, et Bohas Orchestra, groupe de musiciens gascons (cornemuses landaises, hautbois, percussions et chant), se renvoient la balle dans la bonne humeur..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 22:30:00. .

Eglise

Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tai Cosi, 4 female singers offering Pyrenean songs, and Bohas Orchestra, a group of Gascon musicians (Landes bagpipes, oboe, percussion and vocals), pass the ball back and forth in good spirits.

Tai Cosi, 4 cantantes femeninas que interpretan canciones de los Pirineos, y la Orquesta Bohas, un grupo de músicos de Gascuña (gaitas de las Landas, oboe, percusión y voz), hacen rodar el balón con buen humor.

Tai Cosi, vier Sängerinnen, die Pyrenäenlieder anbieten, und Bohas Orchestra, eine Gruppe von Musikern aus der Gascogne (Dudelsäcke aus der Landes, Oboe, Perkussion und Gesang), spielen sich gut gelaunt den Ball zu.

Mise à jour le 2023-07-11 par OTI LAS