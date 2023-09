Visite guidée de l’église Saint Florent Eglise Til-Châtel Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Til-Châtel Visite guidée de l’église Saint Florent Eglise Til-Châtel, 16 septembre 2023, Til-Châtel. Visite guidée de l’église Saint Florent 16 et 17 septembre Eglise Entrée libre | Possibilité de réserver au 06 81 59 25 65 Venez visiter l’église Saint Florent, datant des XIIe et XIIIe siècles. Vous découvrirez ses peintures murales, son retable, ainsi que ses dalles funéraires. Vous aurez également l’occasion de parcourir l’exposition sur l’ancienne chapelle de Fontenotte. Eglise Til-chatel Til-Châtel 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Michel Foucher Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Til-Châtel Autres Lieu Eglise Adresse Til-chatel Ville Til-Châtel Departement Côte-d'Or Lieu Ville Eglise Til-Châtel latitude longitude 47.515537;5.175363

