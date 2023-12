35ème Académie de Musique de Chambre Eglise Thury, 1 août 2024, Thury.

Thury Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 21:00:00

fin : 2024-08-13

.

Chaque été, durant la première quinzaine du mois d’Août, c’est le rendez-vous d’une vingtaine de musiciens amateurs et professionnels autour d’un programme de musique de chambre. Une programmation d’une 50taine d’œuvres y est proposée et présentée dans les petites églises médiévales des communes de Forterre et Puisaye lors des 7 concerts rassemblant chaque année un bon millier de spectateurs.

.

Eglise

Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !