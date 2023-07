Journées Européennes du Patrimoine – Eglise et tableau de « La Sainte Trinité » Eglise Thouron, 16 septembre 2023, Thouron.

Thouron,Haute-Vienne

L’église de Thouron date de l’époque mérovingienne. La construction romane actuelle date du XII siècle et a été restaurée en 1498, 1728 et 1888. Au-dessus de la porte d’entrée, se trouve le tableau de la « Sainte Trinité », provenant de l’ancienne abbaye des Feuillants à Limoges. Il représente Dieu le Père avec un nimbe triangulaire, le Fils en face de lui tenant la croix et en haut le Saint Esprit sous forme de colombe. Visite libre sans réservation avec mise à disposition d’un support papier. Convient aux enfants..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Eglise Impasse de l’église

Thouron 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Thouron church dates back to Merovingian times. The present Romanesque structure dates from the 12th century and was restored in 1498, 1728 and 1888. Above the entrance door is a painting of the « Holy Trinity », from the former Feuillants Abbey in Limoges. It depicts God the Father with a triangular nimbus, the Son opposite him holding the cross, and the Holy Spirit above in the form of a dove. Self-guided tour, no reservation required, with paper version available. Suitable for children.

La iglesia de Thouron se remonta a la época merovingia. El edificio románico actual data del siglo XII y fue restaurado en 1498, 1728 y 1888. Encima de la puerta de entrada hay una pintura de la « Santísima Trinidad » procedente de la antigua abadía de Feuillants, en Limoges. Representa a Dios Padre con un nimbo triangular, el Hijo frente a él sosteniendo la cruz y el Espíritu Santo en la parte superior en forma de paloma. Visita autoguiada sin reserva previa, con guía de papel disponible. Adecuada para niños.

Die Kirche von Thouron stammt aus der Merowingerzeit. Der heutige romanische Bau stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde 1498, 1728 und 1888 restauriert. Über der Eingangstür befindet sich das Gemälde der « Heiligen Dreifaltigkeit », das aus der ehemaligen Abtei Feuillants in Limoges stammt. Es zeigt Gottvater mit einem dreieckigen Nimbus, den Sohn vor ihm, der das Kreuz hält, und oben den Heiligen Geist in Form einer Taube. Freie Besichtigung ohne Reservierung mit Bereitstellung einer Papierunterlage. Für Kinder geeignet.

Mise à jour le 2023-07-06 par SPL Terres de Limousin