Spectacle « Jugements au tribunal de Losse » à Thonac Eglise Thonac, 14 août 2023, Thonac.

Thonac,Dordogne

Portrait de la justice villageoise au XVIIIème siècle. Sans réservation..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

Eglise

Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Portrait of village justice in the 18th century. No reservation required.

Retrato de la justicia de pueblo en el siglo XVIII. No es necesario reservar.

Porträt der Dorfjustiz im 18. Jahrhundert. Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère