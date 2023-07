Concert de noël Chant polyphonique des Alpes de Méditerranée eglise, Thiézac (15), 17 décembre 2023, .

Polyphonies des Alpes de la Méditerranée – Direction artistique Michel Bianco

Concert de Noël en polyphonies occitanes avec l’ensemble du Pais Nissart « Corou de Berra »

Michel Bianco dirige le Corou depuis sa création. Ses arrangements d’une subtilité rare, ses compositions hors normes, ses ouvertures musicales tout azimuts ont créé le fameux * »Corou de Berra touch »*. Ancrage, curiosité, technique affûtée, fantaisie… donnent au Corou de Berra une liberté artistique unique.

Le répertoire du Corou de Berra est en constante évolution. Il va du chant traditionnel des Alpes du Sud dans sa plus pure expression jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues. Musique jamais figée, interprétée avec toute la vivacité requise, par des chanteurs en pleine possession de leur culture et de leur art.

Mixte, trans-générationnel, poly-musical, transfrontalier, le Corou de Berra rassemble des musiciens porteurs d’une richesse musicale complémentaire. Un puzzle artistique qui fonctionne a merveille.

Leur concert mêle chants, instruments et gestuelle dans une ambiance très chaleureuse qui emporte le public.

Participation aux frais : 15€. Réduit (adhérents, chômeurs, étudiants et moins de 18 ans) : 10€

Réservation possible à l’office de tourisme du Carladés 04 71 47 50 68 ou sur hello asso à partir du 1er novembre

Informations au 06 83 39 14 33

eglise, Thiézac (15) 5, Rue du Mounat

2023-12-17T15:30:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

