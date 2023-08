Exposition et visite de l’église de Thermes-Magnoac Église Thermes-Magnoac Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Thermes-Magnoac Exposition et visite de l’église de Thermes-Magnoac Église Thermes-Magnoac, 16 septembre 2023, Thermes-Magnoac. Exposition et visite de l’église de Thermes-Magnoac 16 et 17 septembre Église Gratuit. Entrée libre. Exposition à la maison du patrimoine des différents objets fait par les membres de l’association, à savoir : peintures, dessins, sculptures, compositions florales, quilt, meubles et objets en bois et résine et un objet mystère à découvrir.

Prenez part à une visite guidée de l’église dont le chœur est classé au titre des Monuments historiques.

Le samedi 16 trouvez également un défilé et une exposition de voitures anciennes au parking de l'église. Église 65230 Thermes-Magnoac Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

