Randonnée Église Teyjat, 22 octobre 2023, Teyjat.

Teyjat,Dordogne

Randonnée organisé par l’Antenne du Périgord Vert du Nontronnais au profit de la Ligue contre le cancer.

Tarif : 5€.

Rendez-vous devant l’église..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Église

Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walk organized by the Périgord Vert branch of the Nontronnais region in aid of the Ligue contre le cancer.

Cost: 5?

Meet in front of the church.

Marcha organizada por la rama Périgord Vert del Nontronnais en beneficio de la Ligue contre le cancer.

Precio: 5?

Encuentro delante de la iglesia.

Diese Wanderung wird von der Antenne du Périgord Vert du Nontronnais zugunsten der Krebsliga organisiert.

Preis: 5 ?

Treffpunkt vor der Kirche.

Mise à jour le 2023-08-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin