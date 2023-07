Concet Laure Volpato Teyjat Eglise Teyjat, 20 août 2023, Teyjat.

Teyjat,Dordogne

Duo Stravagante. Laure Volpato violoncelle et Basha Slavinska accordéon. De Fauré à Morricone, Piazzolla… Suivi d’un cocktail de l’amitié..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Eglise

Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Duo Stravagante. Laure Volpato cello and Basha Slavinska accordion. From Fauré to Morricone, Piazzolla… Followed by a friendship cocktail.

Dúo Stravagante. Laure Volpato violonchelo y Basha Slavinska acordeón. De Fauré a Morricone, Piazzolla… Seguido de un cóctel amistoso.

Duo Stravagante. Laure Volpato Violoncello und Basha Slavinska Akkordeon. Von Fauré bis Morricone, Piazzolla… Anschließend Cocktail de l’amitié.

Mise à jour le 2023-07-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin