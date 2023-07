MASKA TEILL’ – LES MARDIS DU PLAN D’EAU église Teillé, 4 juillet 2023, Teillé.

Teillé,Loire-Atlantique

Eloi Gauvrit, magicien et le Duo ATL. Animations autour du maquillage, de la magie….

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . .

église

Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Eloi Gauvrit, magician and the Duo ATL. Make-up and magic activities…

Eloi Gauvrit, mago y el Dúo ATL. Actividades de maquillaje y magia…

Eloi Gauvrit, Zauberer und das Duo ATL. Animationen rund um Schminken, Zauberei…

