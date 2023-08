Visite libre de l’église Saint-Vigor Eglise Tanis Catégories d’Évènement: Manche

Tanis Visite libre de l’église Saint-Vigor Eglise Tanis, 16 septembre 2023, Tanis. Visite libre de l’église Saint-Vigor 16 et 17 septembre Eglise Visite libre de l’église Saint-Vigor à Tanis. Vous y découvrirez l’architecture du bâtiment et des objets liturgiques exposés. Eglise 3 rue de l’église, 50170 Tanis Tanis 50170 Manche Normandie 0675033078 visite de l’église avec des objets et vêtements de culte masque obligatoire et geste barrière, mise à disposition de gel hydroalcoolique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Manche, Tanis Autres Lieu Eglise Adresse 3 rue de l'église, 50170 Tanis Ville Tanis Departement Manche Lieu Ville Eglise Tanis latitude longitude 48.592097;-1.442513

Eglise Tanis Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tanis/