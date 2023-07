Concert « Chopin et l’âme slave » – La Hague en Musiques Eglise Surtainville, 5 août 2023, Surtainville.

Surtainville,Manche

« Du 5 au 10 août 2023 se tiendra la nouvelle édition du Festival La Hague en Musiques, véritable fête des musiques.

Une quinzaine des plus grands artistes internationaux et jeunes talents d’aujourd’hui se partageront l’affiche sur différentes communes de La Hague (Digulleville, Urville-Nacqueville), Flamanville, Les Pieux et Siouville-Hague.

Cinq belles soirées qui rassembleront des œuvres du grand répertoire de Bach à Mozart en passant par Villa-Lobos, de belles découvertes comme « François Puyalto chante, entre autres, Barbara » (Prix de l’Académie Charles Cros 2020), un concert jeunes talents, sans oublier la rencontre avec le jeune public en matinée. Un programme comme le veut La Hague en Musiques, éclectique, métissé, mêlant musique classique et populaire et dans lequel la transmission et les passerelles sont les maîtres mots au service du patrimoine de La Hague.

Un festival qui sillonne aussi le chemin des écoles tout au long de l’année, rencontrant plus de mille enfants et investissant des lieux d’échange comme les gymnases, dojos et salles de motricité. ».

2023-08-05 20:30:00 fin : 2023-08-05 . .

Eglise Urville-Nacqueville

Surtainville 50460 Manche Normandie



« From August 5 to 10, 2023, the new edition of the La Hague en Musiques Festival will be held, a veritable musical feast.

Fifteen or so of today?s greatest international artists and young talents will share the bill in various communes of La Hague (Digulleville, Urville-Nacqueville), Flamanville, Les Pieux and Siouville-Hague.

The five evenings will feature works from the great repertoire, from Bach to Mozart and Villa-Lobos, as well as new discoveries such as « François Puyalto chante, entre autres, Barbara » (Prix de l?Académie Charles Cros 2020), a concert for young talents, not forgetting the young audience in the morning. The program is as La Hague en Musiques should be, eclectic and mixed, blending classical and popular music, and in which transmission and bridges are the key words in the service of La Hague’s heritage.

A festival that also travels the road to schools throughout the year, meeting over a thousand children and taking over places of exchange such as gymnasiums, dojos and motricity rooms. »

« Del 5 al 10 de agosto de 2023, vuelve el Festival La Hague en Musiques, una auténtica fiesta de la música.

Una quincena de grandes artistas internacionales actuales y jóvenes talentos compartirán cartel en varios municipios de La Hague (Digulleville, Urville-Nacqueville), Flamanville, Les Pieux y Siouville-Hague.

Las cinco veladas reunirán obras del gran repertorio, de Bach a Mozart y Villa-Lobos, así como nuevos descubrimientos como « François Puyalto chante, entre autres, Barbara » (Prix de l’Académie Charles Cros 2020), un concierto para jóvenes talentos, sin olvidar la oportunidad de encontrarse con el público joven por la mañana. El programa es como debe ser La Hague en Musiques, ecléctico y mestizo, combinando música clásica y popular, con las palabras clave de transmisión y puentes, al servicio del patrimonio de La Hague.

Un festival que también viaja a las escuelas a lo largo del año, reuniendo a más de mil niños y ocupando lugares de intercambio como gimnasios, dojos y salas de máquinas »

« Vom 5. bis 10. August 2023 findet die nächste Ausgabe des Festivals La Hague en Musiques statt, ein wahres Fest der Musik.

Rund 15 der größten internationalen Künstler und jungen Talente von heute werden in verschiedenen Gemeinden von La Hague (Digulleville, Urville-Nacqueville), Flamanville, Les Pieux und Siouville-Hague auftreten.

Fünf schöne Abende mit Werken aus dem großen Repertoire von Bach über Villa-Lobos bis Mozart, schönen Entdeckungen wie « François Puyalto chante, entre autres, Barbara » (Preis der Académie Charles Cros 2020), einem Konzert für junge Talente und nicht zu vergessen die Begegnung mit dem jungen Publikum am Vormittag. Ein Programm, das ganz im Sinne von La Hague en Musiques ist: eklektisch, bunt gemischt, mit klassischer und populärer Musik, in dem die Weitergabe und der Brückenschlag im Dienste des Kulturerbes von La Hague im Vordergrund stehen.

Ein Festival, das das ganze Jahr über auch in den Schulen stattfindet, wo es mehr als tausend Kinder trifft und Orte des Austauschs wie Turnhallen, Dojos und Motorikräume bespielt. »

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche