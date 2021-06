Montréal de l'Eglise Ste-Marie-Madeleine de Routgés à la collégiale de Montréal du Gers Gers, Montreal Eglise Ste-Marie-Madeleine-de-Routgès – Collégiale St-Philippe-et-St-Jacques de Montréal-du-Gers (32) de l’Eglise Ste-Marie-Madeleine de Routgés à la collégiale de Montréal du Gers Montréal Catégories d’évènement: Gers

Rdv à l’église de Routgés à 19h, pique-nique tiré du sac. Randonnée nocture jusqu’à la collégiale de Montréal. Concert de piano et violon, suivi du verre de l’amitié.

Entrée libre, chapeau à la fin du concert

Balade nocturne entre les deux églises et concert de piano et violon. de l’Eglise Ste-Marie-Madeleine de Routgés à la collégiale de Montréal du Gers 32250 Routgès Montréal Gers

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T23:00:00

