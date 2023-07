Découvrez à travers des vitraux la vie d’une pucelle Eglise Ste-Jeanne-d’Arc Lunéville, 16 septembre 2023, Lunéville.

Participez à une visite guidée pour découvrir l’exceptionnel cycle de vitraux retraçant la vie de Jeanne d’Arc de Domremy, de sa naissance à sa béatification.

La visite concerne les adultes, mais s’adapte aux enfants, qui pourront la terminer par un jeu visant à reconnaître des détails des vitraux.

Eglise Ste-Jeanne-d’Arc 27 quai de Strasbourg 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0610 66 9021 https://www.les-amis-de-jeanne-darc-luneville.fr https://m.facebook.com/AmisdeJeanneLuneville/events/ L’église Ste-Jeanne d’Arc, dont la construction a été décidée en 1910 et qui a été érigée en 1911-1912, est la première au monde à prendre le titre de la Pucelle, peu après sa béatification. Avec 400 m2 de vitraux, elle comporte le plus important ensemble sur verre retraçant la vie de Jeanne d’Arc de Domremy en 26 scènes aux couleurs chatoyantes qui fourmillent de détails. Ce cycle dépasse les ensembles jusque-là connus de Domremy, Vaucouleurs, Orléans ou Compiègne. Des panneaux présents dans l’église rappellent son histoire et un remarquable tapis de grande taille réalisé par des femmes de Lunéville en 1914 aux armes johanniques est également montré. L’église est à 5 mn de la sortie d’autoroute venant de Nancy, il est possible de stationner tout près le long du quai de Strasbourg ou devant l’église. De plus l’église à 5 mn à pied de la gare SNCF et routière (bus) de Lunéville

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

