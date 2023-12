Concert de Noël 2023 – Le Havre Eglise Ste Jeanne d’Arc Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Concert de Noël 2023 – Le Havre Eglise Ste Jeanne d’Arc Le Havre, 15 décembre 2023, Le Havre. Concert de Noël 2023 – Le Havre Vendredi 15 décembre, 20h45 Eglise Ste Jeanne d’Arc Entrée libre L’Orchestre d’Harmonie de Gonneville-La-Mallet donnera un concert de Noël en l’église Ste Jeanne d’Arc du Havre le vendredi 15 décembre à 20h45. Au programme : Elvis Presley, Mariah Carey, Michael Bublé et musiques traditionnelles de Noël… Entrée libre, Venez nombreux ! Eglise Ste Jeanne d’Arc rue de Bayonvillers 76600 Le Havre Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

