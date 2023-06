Église Sainte-Jeanne-d’Arc, La Rochelle (17) Eglise Ste-Jeanne-D’arc de Fétilly, La Rochelle La Rochelle, 1 juillet 2023, La Rochelle.

Église Sainte-Jeanne-d’Arc, La Rochelle (17) Samedi 1 juillet, 20h30 Eglise Ste-Jeanne-D’arc de Fétilly, La Rochelle Entrée libre, possibilité de dons pour la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Beyrouth

Venez vivre une soirée musicale et spirituelle avec un concert intitulé_ l’Enfance du Christ_.

Des morceaux de Bach, Vivaldi, Corelli, Mozart, Schubert, Gounod et Berlioz seront interprétés par les Chœurs Arpège et Saint-Vincent, Quatuors à corde, Claviers et Soprano.

Une narration par le Père Louis Chasseriau…

Eglise Ste-Jeanne-D’arc de Fétilly, La Rochelle 9 Rue du Faisan 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « paroisselarochellecentre@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 46 41 83 84 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00

concert la rochelle