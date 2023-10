Concert « Légendes de Bohême » Eglise Ste Bernadette Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Concert « Légendes de Bohême » Eglise Ste Bernadette Mérignac, 1 décembre 2023, Mérignac. Concert « Légendes de Bohême » Vendredi 1 décembre, 20h30 Eglise Ste Bernadette Tarifs : à partir de 5 €. C’est un voyage slave aux confins du sacré et de la musique traditionnelle que nous vous invitons à venir partager avec nous : Religieux avec le sublime Stabat Mater (composé après le décès de ses enfants) dans sa toute première version avec un piano expressif et un Stabat resserré en 7 numéros,

Populaire avec le flamboyant et joyeux piano à 4 mains, servi par deux pianistes talentueux, France Desneulin et Jean Philippe Guillo, tous deux invités régulièrement par l’Opéra de Bordeaux. Eglise Ste Bernadette MERIGNAC Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.hemiole.fr/pages/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dvorak Stabat Mater E.V. Hémiole

