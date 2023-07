Lou Cuyala d’Aüssaü Eglise St Vivian Bielle, 20 août 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir le riche héritage culturel ossalois. Après une messe traditionnelle chantée et en costumes, le défilé déambulera dans les rues du village avant de laisser la place aux danses accompagnées par des instruments ancestraux. Une occasion de vous plonger au cœur de la culture ossaloise !.

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Eglise St Vivian

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the rich cultural heritage of Ossalon. After a traditional sung mass in costume, the parade will stroll through the village streets before giving way to dances accompanied by traditional instruments. An opportunity to immerse yourself in the heart of Ossalois culture!

Venga a descubrir el rico patrimonio cultural de Osalón. Tras una misa tradicional cantada con disfraces, el desfile recorrerá las calles del pueblo antes de dar paso a bailes acompañados de instrumentos tradicionales. Una ocasión para sumergirse en el corazón de la cultura osalonense

Entdecken Sie das reiche kulturelle Erbe des Ossalois. Nach einer traditionellen Messe mit Gesang und Kostümen zieht der Umzug durch die Straßen des Dorfes, bevor er den Tänzen Platz macht, die von althergebrachten Instrumenten begleitet werden. Eine Gelegenheit, in die Kultur des Ossalois einzutauchen!

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées