Chant sacré au féminin Eglise St Vincent Nay, 11 février 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:30:00

fin : 2024-02-11

Cet ensemble regroupe 5 chanteuses professionnelles de la région. C’est un chœur de Pyrénéennes sur un répertoire classique. Ces femmes offrent les plus belles pages de musique française. Venez écouter des voix de femmes et piano, ainsi que la célèbre trilogie de Rossini..



Eglise St Vincent Place de l’Église

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay