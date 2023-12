Concert de Noël Eglise St Vincent Nay Catégories d’Évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques Concert de Noël Eglise St Vincent Nay, 16 décembre 2023, Nay. Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:00:00

fin : 2023-12-16 Un concert solidaire de Noël est organisé au profit de la banque populaire de Nay.

Au programme :

– accordéons de Lys

– ardalh

– batsurgère

– écoles bilingues du pays de Nay

– école des flûtistes du Pays de Nay

– la pastorale de Nay

– la psalette

– chœur Pyrénées

Vin chaud offert après le concert. Libre participation..

Un concert solidaire de Noël est organisé au profit de la banque populaire de Nay.

Au programme :

– accordéons de Lys

– ardalh

– batsurgère

– écoles bilingues du pays de Nay

– école des flûtistes du Pays de Nay

– la pastorale de Nay

– la psalette

– chœur Pyrénées

Vin chaud offert après le concert. Libre participation.

Un concert solidaire de Noël est organisé au profit de la banque populaire de Nay.

Au programme :

– accordéons de Lys

– ardalh

– batsurgère

– écoles bilingues du pays de Nay

– école des flûtistes du Pays de Nay

– la pastorale de Nay

– la psalette

– chœur Pyrénées

Vin chaud offert après le concert. Libre participation. .

Eglise St Vincent Place de l’Église

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Détails Catégories d’Évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64800 Lieu Eglise St Vincent Adresse Eglise St Vincent Place de l'Église Ville Nay Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Eglise St Vincent Nay Latitude 43.18074 Longitude -0.26172 latitude longitude 43.18074;-0.26172

Eglise St Vincent Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/