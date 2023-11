La psalette en concert Eglise St Vincent Nay, 19 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Le groupe vocal nayais recevra le chœur basque Lagunak Abesbatza dans le cadre de chœurs en bastides.

Le chœur basque invité, dirigé par l’auteur-compositeur Michel Fenasse-Amat, interprètera « Aria Pirenèus », un voyage musical pyrénéen sur les chemins de Saint-Jacques. Cette œuvre a été reconnue au niveau européen et programmée en concert dans le cadre de la fête de l’Europe à Bruxelles en 2022.

De son côté, la psalette proposera des œuvres empruntées aux répertoires sacrées et aux variétés, la formule adoptée dès sa formation en 1982, reprise par Bernard Perry, son chef actuel..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Eglise St Vincent Place de l’Église

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The vocal group from Nay will welcome the Basque ch?ur Lagunak Abesbatza as part of the ch?urs en bastides program.

The guest Basque choir, directed by author-composer Michel Fenasse-Amat, will perform « Aria Pirenèus », a musical journey through the Pyrenees on the road to Santiago de Compostela. This work has been recognized at European level and is scheduled to be performed as part of the Fête de l’Europe in Brussels in 2022.

For its part, the psaletta will offer works borrowed from both sacred and popular repertoires, a formula adopted since its formation in 1982, and taken up again by Bernard Perry, its current conductor.

El grupo vocal de Nay recibirá al coro vasco Lagunak Abesbatza en el marco del festival Ch?urs en Bastides.

El coro vasco invitado, dirigido por el cantautor Michel Fenasse-Amat, interpretará « Aria Pirenèus », un viaje musical a través de los Pirineos en la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. Esta obra ha sido reconocida a nivel europeo y será interpretada en concierto en el marco del Festival de Europa de Bruselas en 2022.

Por su parte, la Psaletta ofrecerá obras tomadas de los repertorios sacros y de la variedad, fórmula adoptada desde su formación en 1982 y retomada por Bernard Perry, su actual director.

Die Vokalgruppe aus Nayais empfängt im Rahmen von ch?urs en bastides den baskischen Ch?ur Lagunak Abesbatza.

Der baskische Gastchor unter der Leitung des Komponisten und Autors Michel Fenasse-Amat wird « Aria Pirenèus » vortragen, eine musikalische Reise durch die Pyrenäen auf dem Jakobsweg. Dieses Werk wurde auf europäischer Ebene anerkannt und für ein Konzert im Rahmen des Europafests in Brüssel im Jahr 2022 geplant.

Die Psalette wird ihrerseits Werke aus dem geistlichen Repertoire und aus dem Varieté präsentieren, wie es seit ihrer Gründung im Jahr 1982 praktiziert und von Bernard Perry, ihrem derzeitigen Leiter, übernommen wurde.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay