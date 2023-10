Concert EXULTATE Eglise St-Vincent Nay, 21 octobre 2023, Nay.

Le chœur Exultate de Lescar présente le Requiem de Fauré dans un arrangement pour orgue et quatuor de clarinettes.

Au programme : En première partie:

Œuvres pour orgue, quatuor de clarinettes, chœur de chambre de Poulenc, Fauré, Ravel, Duruflé, Debussy

En deuxième partie :

Salve Regina de Desenclos, Pange Lingua de Kodaly, Requiem de Fauré dans un arrangement pour orgue et quatuor de clarinettes.

Les places en prévente sont à retirer au syndicat d’initiative de Lescar ou auprès des choristes d’Exultate..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Eglise St-Vincent Place de l’Église

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lescar’s Exultate choir presents Fauré’s Requiem in an arrangement for organ and clarinet quartet.

Program: First part:

?uvres pour orgue, quatuor de clarinettes, ch?ur de chambre de Poulenc, Fauré, Ravel, Duruflé, Debussy

Second part :

Salve Regina by Desenclos, Pange Lingua by Kodaly, Requiem by Fauré in an arrangement for organ and clarinet quartet.

Advance tickets are available from the Lescar tourist office or from Exultate choristers.

El coro Exultate de Lescar presenta el Réquiem de Fauré en un arreglo para órgano y cuarteto de clarinetes.

Programa: Primera parte:

obras para órgano, cuarteto de clarinetes y coro de cámara de Poulenc, Fauré, Ravel, Duruflé y Debussy

Segunda parte :

Salve Regina de Desenclos, Pange Lingua de Kodaly, Réquiem de Fauré en arreglo para órgano y cuarteto de clarinetes.

Las entradas anticipadas están disponibles en la oficina de turismo de Lescar o a través de los coristas de Exultate.

Der Chor Exultate aus Lescar präsentiert das Requiem von Fauré in einer Bearbeitung für Orgel und Klarinettenquartett.

Auf dem Programm: Im ersten Teil:

werke für Orgel, Klarinettenquartett und Kammerchor von Poulenc, Fauré, Ravel, Duruflé, Debussy

Im zweiten Teil:

Salve Regina von Desenclos, Pange Lingua von Kodaly, Requiem von Fauré in einer Bearbeitung für Orgel und Klarinettenquartett.

Vorverkaufsplätze sind im Fremdenverkehrsamt von Lescar oder bei den Choristen von Exultate erhältlich.

