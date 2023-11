Concert de Noël Église St Vincent Naintré, 2 décembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Venez découvrir l’acoustique exceptionnel du concert de Noël qui se tiendra à l’église St Vincent de Naintré. Les chants seront interprétés par la Chorale Syracuse de la MJC et le Chœur d’hommes du Haut-Poitou. Le répertoire des œuvres proposées a été choisi avec soin, en passant du classique à la variété.

Nous vous attendons nombreux pour cet instant magique !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

Église St Vincent place Gambetta

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the exceptional acoustics of the Christmas concert to be held at St Vincent de Naintré church. Carols will be sung by the MJC’s Syracuse Choir and the Ch?ur d’hommes du Haut-Poitou. The repertoire has been carefully chosen, ranging from classical to variety.

We look forward to seeing you there!

Venga a descubrir la excepcional acústica del concierto de Navidad que se celebrará en la iglesia de San Vicente de Naintré. Las canciones serán interpretadas por el Coro de Siracusa del MJC y el Ch?ur d’hommes du Haut-Poitou. El repertorio ha sido cuidadosamente elegido, abarcando desde la música clásica hasta la popular.

¡Le esperamos!

Erleben Sie die außergewöhnliche Akustik des Weihnachtskonzerts, das in der Kirche St Vincent in Naintré stattfindet. Die Lieder werden vom Chorale Syracuse des MJC und dem Ch?ur d’hommes du Haut-Poitou vorgetragen. Das Repertoire der vorgeschlagenen Werke wurde sorgfältig ausgewählt und reicht von Klassikern bis hin zu Varieté.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem magischen Moment!

Mise à jour le 2023-11-18 par ACAP