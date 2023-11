Concert de Noël Église St Vincent Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Concert de Noël Église St Vincent Naintré, 2 décembre 2023, Naintré. Concert de Noël Samedi 2 décembre, 20h00 Église St Vincent Entrée libre Venez découvrir l’acoustique exceptionnel du concert de Noël qui se tiendra à l’église St Vincent de Naintré. Les chants seront interprétés par la Chorale Syracuse de la MJC et le Chœur d’hommes du Haut-Poitou. Le répertoire des œuvres proposées a été choisi avec soin, en passant du classique à la variété.

Nous vous attendons nombreux pour cet instant magique ! Église St Vincent place Gambetta 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 90 03 65 »}, {« type »: « email », « value »: « chloe.vernoux@naintre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

