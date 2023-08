Journées du patrimoine : Eglise St-Vincent Eglise St Vincent Lucq-de-Béarn, 17 septembre 2023, Lucq-de-Béarn.

Lucq-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Retracez l’histoire de l’église St Vincent et découvrez son riche mobilier à travers un spectacle son et lumière. A proximité, les vestiges et la tour d’une ancienne abbaye laissent deviner l’ampleur du bâtiment d’origine..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Eglise St Vincent

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Trace the history of St Vincent’s church and discover its rich furnishings through a sound and light show. Nearby, the remains and tower of a former abbey give an idea of the scale of the original building.

Recorra la historia de la iglesia de San Vicente y descubra su rico mobiliario a través de un espectáculo de luz y sonido. Cerca, los restos y la torre de una antigua abadía dan una idea de la escala del edificio original.

Verfolgen Sie die Geschichte der St.-Vincent-Kirche und entdecken Sie ihre reiche Ausstattung in einer Ton- und Lichtshow. In der Nähe lassen die Überreste und der Turm einer ehemaligen Abtei die Größe des ursprünglichen Gebäudes erahnen.

