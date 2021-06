Roubaix Eglise Saint-Vincent de Paul Nord, Roubaix Eglise St-Vincent-de-Paul – Roubaix (59) Eglise Saint-Vincent de Paul Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Eglise Saint-Vincent de Paul, le mercredi 30 juin à 18:00

sur les chemins de Charles de Foucauld Histoire de l’église dans le quartier, découverte des vitraux avec les préceptes de St-Vincent de Paul. Dans un tout petit quartier de Roubaix du 19e siécle, une salle a pris la place de l’église démollie et porte le Vocable de Saint-Vincent de Paul. Des vitraux ont été récupéré, ils sont porteurs de ces préceptres qui guident encore des hommes et des femmes aujourd’hui. Un texte de St Matthieu viendra enraciner les mots d’amour fraternel. Un temps de prière clotura la soirée.

Entrée libre

Eglise Saint-Vincent de Paul Rue du Danemark 59100 Roubaix

2021-06-30T18:00:00 2021-06-30T22:00:00

