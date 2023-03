Le Chœur Voyageur en Concert à Floirac Eglise St Vincent à Floirac, 12 mars 2023, Floirac.

Le Chœur Voyageur en Concert à Floirac Dimanche 12 mars, 18h00 Eglise St Vincent à Floirac Gratuit

Le Chœur Voyageur est né en 2004 à l’initiative des étudiants de musicologie de l’université de Bordeaux III et s’est élargi par la suite à des musiciens d’horizons divers, se destinant ou non à la voie professionnelle.

Depuis sa création, il sillonne les routes du Sud-Ouest de la France au rythme de deux concerts par mois auxquels s’ajoute une tournée à l’étranger une fois par an. Son objectif est de proposer des concerts vocaux permettant de faire découvrir à tous les publics un répertoire éclectique et exigeant, où se mêlent convivialité et humour, toujours portés par le souci de créer un échange chaleureux avec le public.

Alexis Duffaure :

Après avoir dirigé l’orchestre symphonique pendant deux ans, le conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux lui confie le Grand Chœur en 2009. Il gagne le prix international de direction de chœur au Florilège Vocal de Tours la même année.

Enseignant à la faculté de musicologie de Bordeaux III et au conservatoire de Bordeaux, il est également directeur artistique du projet « Ma Voix et Toi » à l’Opéra National de Bordeaux. Enfin, il occupe le poste de Maître de Chapelle de la cathédrale Saint-André, et dirige parallèlement les deux chœurs d’enfants de la Maîtrise de Bordeaux.

Eglise St Vincent à Floirac 49 avenue jean lassauguette 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-03-12T18:00:00+01:00 – 2023-03-12T19:30:00+01:00

Chœur Voyageur