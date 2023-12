Festival Rencontres Choeurs d’hommes : concert Eglise St-Tremeur Carhaix-Plouguer, 10 mai 2024, Carhaix-Plouguer.

Carhaix-Plouguer Finistère

Date : 2024-05-10 17:00:00

Début : 2024-05-10 17:00:00

fin : 2024-05-10

.

Le Chœur d’Hommes de Bretagne » MOUEZH PAOTRED BREIZH » fêtera ses 30 ans et plus de 400 concerts en Bretagne, France et au-delà. Cette célébration exceptionnelle réunira six groupes de chanteurs talentueux représentant différentes régions ou styles musicaux : PAYS CELTES, OCCITANIE, BRETAGNE.

Les quatre concerts organisés au cours de ces trois journées, avec la participation de plus de 120 artistes passionnés, promettent d’être une expérience musicale inoubliable pour tous les amateurs de musique vocale.

Chaque groupe de chanteurs apportera sa propre identité musicale et interprètera un répertoire riche et diversifié, allant des chants traditionnels aux mélodies emblématiques de différentes cultures. Ce festival offrira une occasion unique d’échanges culturels et de rencontres entre les artistes et le public.

.

Eglise St-Tremeur Place de Verdun

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



