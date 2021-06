Eglise St-Sulpice – Marignac (17) Eglise St-Sulpice, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Marignac.

Eglise St-Sulpice – Marignac (17)

Eglise St-Sulpice, le vendredi 2 juillet à 16:00

Pour la 3e édition, nous ouvrons nos églises romanes rurales du 12ème siècle afin d accueillir paroissiens, vacanciers, randonneurs, locaux, artistes, élus en organisant une marche de 8kms avec des haltes dans 3 églises. Cette année, en plus des visites, il sera fait une prière à St Roc (avec des informations sur St Roch) que nous avons invoqué pendant la pandémie. Dans la dernière eglise où il n y a plus de culte, nous pourrons voir une exposition d’œuvres en verre brisé et nous lirons la prière de la Nuit des églises. La soirée se terminera par un apéritif offert par la municipalité et une association culturelle de Marignac-Usseau . Selon les consignes sanitaires, repas tiré du sac. Un groupe de paroissiens s’implique pour faciliter l’organisation : des chauffeurs proposent de mettre le pique-nique dans des glacières et d’accueillir les non marcheurs pour qu’ils puissent aussi profiter de la visite des églises. Merci de votre participation.

Participation 2 €

Marche de 8 kms à la découverte des églises d’Avy, Marignac et Usseau

Eglise St-Sulpice Marignac 17 Marignac Charente-Maritime



