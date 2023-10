Bouliac fête noël Eglise St Siméon et centre culturel F. Mauriac Bouliac Catégories d’Évènement: Bouliac

Gironde Bouliac fête noël Eglise St Siméon et centre culturel F. Mauriac Bouliac, 8 décembre 2023, Bouliac. Bouliac fête noël 8 – 10 décembre Eglise St Siméon et centre culturel F. Mauriac Bouliac fête noël Du 8 au 10 décembre 2023 Vendredi 8 décembre à 20h30

Concert du Quatuor Madame (Violon, alto et violoncelle)

Eglise Saint-Siméon-le-Stylite

Gratuit – sur réservation au préalable sur Citymag Bouliac à partir du 2 novembre 2023 Samedi 9 décembre de 10h à 11h30

Lectures de noël De 10h à 10h30 pour les 3-6 ans De 10h45 à 11h30 pour les 4-7 ans Salle panoramique du centre culturel François Mauriac

Gratuit sans réservation Dimanche 10 décembre à 15h

Spectacle de noël pours enfants « Le père Noël a été kidnappé » par la compagnie « Le Soleil dans la nuit ».

« C’est bientôt noël ! Sur la place du village Mino tombe sur une drôle de lettre : on a kidnappé le père Noël. Comme le commissaire Pierre n’y entend rien, Mino mène l’enquête. Avec l’aide de sa copine Mathilde et Simon, l’astronome farfelu, va t-il parvenir à libérer le père Noël à temps pour qu’il fasse sa tournée ? »

Goûter offert

Photocall avec le père Noël

Salle panoramique du centre culturel François Mauriac

https://bouliac.citymag.info/agenda/concert-quatuor-madame-bouliac-fete-noel? Eglise St Siméon et centre culturel F. Mauriac place chevelaure 33270 Bouliac Bouliac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

noël concert

