Soirée du patrimoine Église St-Saturnin la Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand, 29 juillet 2023, La Chapelle-Bertrand.

La Chapelle-Bertrand,Deux-Sèvres

Les soirées du Patrimoine : Concert La Route des Airs – Expositions visites – Buvette et restauration sur place.

Soirée sous le signe de la musique à La Chapelle Bertrand grâce aux soirées du Patrimoine organisées en partenariat avec le CARUG !

Venez découvrir le site de l’église Saint-Saturnin animé par les associations communales (expositions, visites dès 18h).

Vous pourrez vous y restaurer et y prendre un verre (dès 19h).

Le concert aura lieu à 21h. Vous cherchez plus d’information sur le groupe La Route des Airs ? Rendez-vous sur le site internet du CARUG..

2023-07-29

Église St-Saturnin la Chapelle-Bertrand

La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Heritage evenings: Concert by La Route des Airs – Exhibitions, tours – Refreshments and food on site.

A musical evening at La Chapelle Bertrand thanks to the Soirées du Patrimoine organized in partnership with CARUG!

Come and discover the Saint-Saturnin church site, brought to life by local associations (exhibitions, tours from 6pm).

You’ll also be able to grab a bite to eat and a drink (from 7pm).

The concert takes place at 9pm. Looking for more information on La Route des Airs? Visit the CARUG website.

Veladas patrimoniales: Concierto de La Route des Airs – Exposiciones y visitas – Bar y restauración in situ.

Una velada musical en la Chapelle Bertrand gracias a las Veladas del Patrimonio organizadas en colaboración con el CARUG

Venga a descubrir el recinto de la iglesia de Saint-Saturnin, animado por las asociaciones locales (exposiciones, visitas a partir de las 18:00 h).

También podrá comer y beber algo (a partir de las 19:00 h).

El concierto tendrá lugar a las 21:00 h. ¿Desea más información sobre La Route des Airs? Visite la página web del CARUG.

Les soirées du Patrimoine (Abende des Kulturerbes): Konzert La Route des Airs – Ausstellungen Besichtigungen – Getränke und Speisen vor Ort.

Ein Abend im Zeichen der Musik in La Chapelle Bertrand dank der Abende des Kulturerbes, die in Partnerschaft mit dem CARUG organisiert werden!

Entdecken Sie den Ort der Kirche Saint-Saturnin, der von den Gemeindevereinen belebt wird (Ausstellungen, Besichtigungen ab 18 Uhr).

Sie können dort essen und trinken (ab 19 Uhr).

Das Konzert findet um 21 Uhr statt. Sie suchen weitere Informationen über die Band La Route des Airs? Dann besuchen Sie die CARUG-Website.

