Visite libre d'une église du XIXe siècle 15 – 17 septembre Eglise St Romain de Loriol Entrée libre. Visite libre de 9h à 19h.

Eglise du 19e siècle aux beaux vitraux modernes de l’atelier Balayn, vitrailliste local. Eglise St Romain de Loriol Place de l’église Loriol sur drome Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04.75.61.61.78 https://stpauldurhone.catholique.fr/ Grande église typique du 19e siècle. Ne pas manquer ses beaux vitraux modernes. Parking devant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

